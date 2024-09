Spaccata al supermarket Banda di quattro ladri in fuga con la cassaforte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Un colpo portato a termine in pochi minuti, prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine. Seguendo un copione che pare ben collaudato oltre che preparato sia nei tempi che nelle modalità d’azione, probabilmente già eseguito molte volte per simili furti ai danni di altri obiettivi. Erano circa le 3 di ieri quando due furgoni sono arrivati in via Tromello a Garlasco. Un Fiat Ducato si è lanciato contro l’ingresso del Carrefour Market, sfondandolo e restando a sua volta notevolmente danneggiato, abbandonato sul posto, risultato rubato in un cantiere a Sannazzaro de’ Burgondi.