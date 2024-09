Siae al Lido di Venezia l’incontro La Regola del Gioco

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024)(ITALPRESS) – Si è svolto questa mattina all’Hotel Excelsior del“Ladel”, durante il quale i rappresentanti di 100autori, AIDAC, ANAC, e WGI e dihanno fatto un punto sulla situazione del comparto cinematografico mettendo in evidenza la necessità di un sistema di regole condivise tra autrici e autori, produttori e Ministero della Cultura. Coordinati da Francesca Romana Massaro (WGI), hanno parlato Francesco Martinotti (ANAC), Francesca Comencini (100autori), Giorgio Glaviano (WGI) e Toni Biocca (AIDAC) dopo un saluto introduttivo del Presidente dellaSalvatore Nastasi.“Era ora di unirsi e condividere temi comuni e che lafosse non solo percepita ma realmente sentita come un soggetto al fianco degli autori e delle autrici di cinema e audiovisivo”, ha detto Salvatore Nastasi.