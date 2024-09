Regionali Emilia Romagna 2024 come è fatto il simbolo del Pd Tosiani | Orgogliosi di de Pascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre– Untradizionale, senza colpi di scena, con “Depresidente” ben evidente su sfondo rosso (identico a quello già scelto per Stefano Bonaccini), e 12 ‘card’ da utilizzare sui social con l’hashtag #siamonoi per evidenziare i primati dell’. Dall’occupazione alla sanità pubblica, dall’export alle pari opportunità, dai servizi per l’infanzia a quelli per gli anziani. Il Pd dell’ha svelato così il proprio ‘brand’ in vista dell’elezioni, a partire dal nome del candidato sulche gli elettori Pd troveranno sulla scheda. La celebrazione del decennio bonacciniano resta un marchio di fabbrica. Ma le prospettive quali sono? Alla domanda ha risposto Marcella Zappaterra.