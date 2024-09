Qual è la posta in gioco nel dibattito tra Trump e Harris L’analisi di Graziosi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Ormai ci siamo quasi. Il prossimo 10 settembre, Donalde Kamaladovrebbero partecipare al loro primotelevisivo. Il condizionale è, in un certo senso, d’obbligo. Pur avendo concordato di tenere il faccia a faccia su Abc News, i due sfidanti non sembrano ancora aver raggiunto un’intesa su un punto cruciale: i microfoni. Il team divorrebbe tenerli spenti, mentre l’avversario parla: una regola che era stata usata, durante il confronto televisivo del 27 giugno, su richiesta di Joe Biden. La squadra della, al contrario, sta chiedendo di tenerli sempre accesi. Dietro questa divergenza apparentemente assurda stanno, in realtà, due strategie in contrasto., nei dibattiti, tende spesso a essere indisciplinato: un fattore, questo, con cui, soprattutto a ottobre 2020, si diede la proverbiale zappa sui piedi.