Pezzi da museo | Bussiamo alle porte del Louvre di Parigi per collaborazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono 60mila i visitatori del sistema museale statale pisano da inizio dell’anno. "E’ un trend in leggera crescita. C’è margine per un netto miglioramento nel 2025 grazie ad accordi, nuovi spazi, mostre temporanee e biglietto unico". Massimo Dadà, con un dottorando in archeologia ad Unipi e al vertice del sistema dei musei statali di Pisa (Certosa, San Matteo, Navi. Palazzo Reale), fa un’istantanea della stagione agli sgoccioli ma soprattutto apre prospettive di appeal turistico, per ora mai esplorate, a partire da "Pisa al centro dei musei della navigazione", "col", "un biglietto unico San Matteo, Mura di Pisa ed un biglietto unico almeno per i quattro musei statali cittadini". Come far aumentare i visitatori dei quattro musei? "Si deve parlare del 2025 ma stiamo già lavorando su spazi, mostre, e".