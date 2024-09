Pedaliamo contro la violenza la catena umana in bicicletta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTutti in bici per pedalare per dire no allesulle donne. L’iniziativa, dal titolo appunto “laè organizzata dall’Associazione “AvBike Woman” di concerto con Associazione, Centri anti, le ASD ciclistiche presenti sul territorio che insieme a chiunque lo vorrà saranno protagonisti di una speciale pedalata. L’appuntamento è per Domenica 15 Settembre ore 10.30 partenza dalla Stazione Ferroviaria di Avellino per arrivare a Piazza Libertà Unain Bici che coinvolgerà tutti i Comuni di Avellino, le Associazioni e centri anti, le ASD ciclistiche, una passeggiata in bici e non una gara agostica con lo scopo sensibilizzare la cittadinanza sul tema delladi genere. L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti coloro in possesso di una