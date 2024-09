Pechino domina nove tecnologie critiche su dieci Report Aspi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) La Cinal’89 percento delletracciate dall’Australian Strategic Policy Institute. Il think tank australiano ha lanciato il suo Critical Technology Tracker un anno fa e mezzo per fornire “un indicatore privilegiato delle prestazioni di ricerca, degli intenti strategici e delle potenziali capacità scientifiche e tecnologiche future di un Paese”. Sono state prese in esame 64in settori quali la difesa, lo spazio, l’intelligenza artificiale, la tecnologia quantistica, la cibernetica, i materiali avanzati e la robotica. Inizialmente il think tank aveva esaminato i dati tra il 2018 e il 2022, ma con un aggiornamento della scorsa settimana ha ampliato la portata del progetto a oltre due decenni per analizzare meglio le tendenze a breve e lungo termine.