Ostaggi uccisi la rabbia di Israele Il governo fa revocare lo sciopero Ma in migliaia invadono le strade

(Di martedì 3 settembre 2024) All’indomani dell’one da parte di Hamas di seiè un Paese più lacerato che mai. Da una parte c’è ilNetanyahu, dall’altra ci sono le masse mobilitatesi per esigere la fine della guerra a Gaza e lo scambio dei prigionieri. Domenica sera a Tel Aviv si è svolta la piu’ grande manifestazione dall’inizio della guerra: vi hanno preso parte almeno 200mila persone indignate per il comportamento delche impuntandosi sul controllo militare del corridoio Filadelfia (il confine fra Egitto e Gaza) ha di fatto pregiudicato la sorte degli. Ieri inoltre anche la centrale sindacale Histadrut, rimasta passiva finora, è scesa in campo con unogenerale a tutto campo. Banche chiuse, voli sospesi all’aeroporto, centri commerciali deserti. La reazione delNetanyahu è stata rigida.