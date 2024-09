Norvegia volano le vendite di auto elettriche

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – Inledihanno raggiunto da inizio anno quota 92%. Un dato impressionante che testimonia quanto in, la mobilità sostenibile e il rispetto per l’ambiente, sia un tema sentito. Secondo quanto riportato dal Norwegian Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), nel solo mese di luglio, il 91,9% delleimmatricolate L'articololediproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrràArriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?