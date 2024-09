I segreti di bellezza di Martha Louise di Norvegia prima delle nozze

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) Più di una Royal Girl. Come una comune mortale.diha documentato i momenti che hanno preceduto il suo matrimonio con Durek Verrett con “banali” stories, pubblicate sul suo account Instagram personale. I momenti salienti? Come per ogni sposa, quelli spesi a occuparsi dell’aspetto. ELuise, per questo, ha un centro estetico di riferimento. Dove si lascia andare a cure che coinvolgono le sue unghie quanto il suo volto. Una destinazione da sperimentare per chiunque dovesse recarsi ad Oslo. Ecco, qual è.di: una passione per le unghie sempre curate Con la sua manicure nude, dedicata all’anello di fidanzamento, nel 2022,diaveva già fatto notizia. Proprio come una celebrities.