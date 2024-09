Gli errori di Berlino e le virtù di Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) A Parigi Emmanuel Macron sembra pronto a tirare fuori dal cilindro un governo guidato da un “tecnico”, Thierry Beaudet; asoffia un vento di rivolta popolare, le elezioni in Sassonia e Turingia sono due colpi di cannone, crollano i Socialdemocratici, i Verdi e i Liberali, la Cdu centrista tiene botta, trionfano i destrissimi di AfD e gli ultra sinistri di BSW. Acthung, i neri e i rossi, in sintesi, la Germania. C'è un filo rosso che lega la crisi della Francia e della Germania: il rigetto delle teorie progressiste, il rifiuto del pilota automatico della sinistra intelligente, il no all'immigrazione senza integrazione, l'opposizione all'ecologismo insostenibile.è un libro aperto degli, Olaf Scholz si conferma un leader mediocre, invoca la santa alleanza di tutti per isolare «l'estrema destra che danneggia la Germania».