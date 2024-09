Amale ex NXT UK denuncia anni di abusi fisici e psicologici da parte dell’ex partner

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024) L’ex wrestler di NXT UK rompe il silenzio sudi presunti maltrattamenti, ex talento di NXT UK, ha pubblicato una lunga e dettagliata dichiarazione sui social media,ndo gravi episodi di abuso dadel suo ex, il wrestler francese Tristan Archer.è stata per lungo tempo una wrestler di NXT, venendo licenziata solo con la chiusura del brand nel 2022. Le accuse diNella sua toccante testimonianza,descrive una relazione segnata dadi vario tipo: “Tristan e io abbiamo avuto una relazione in passato. È stata caratterizzata daed emotivi. Mi ha umiliata, sminuita, tradita, distrutto la mia fiducia, costretto ad abbandonare i miei studi, minacciata, e ha persino minacciato la mia famiglia.