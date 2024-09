Viaggio nella mente del triplice omicida | l’idea di combattere in Ucraina e la canzone dei Beatles ascoltata a ripetizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Paderno Dugnano, 2 settembre 2024 – Nelle decine di pensieri confusi che affollavano la testa di Riccardo, il diciassettenne reo confesso delomicidio di madre, padre e fratello minore, c’era anche l'intenzione di andare in. Un progetto concreto di cui aveva fatto cenno a qualcuno? Oppure un’idea solo vagheggiata, in quel “vuoto emotivo” da colmare di cui parlano gli psicologi, interrogati sulla personalità del ragazzo? Chissà. Strage di via Anzio a Paderno Dugnano; la famiglia sterminata (foto da Facebook) - Per edizione MIlano metropoli - 1 settembre 2024 - Foto Spf/ANSA Di certo c’è – e il giovane, a colloquio con gli investigatori, l’ha voluto precisare – che questa sua aspirazione non ha nulla a che fare con l’esplosione di violenza di cui è stato protagonistanotte fra sabato e domenica scorsi.