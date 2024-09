TS – i tifosi Juve notano un dettaglio…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 2 settembre 2024) 2024-09-02 21:18:52 Flash news da TS: “La benedizione“, potrebbe essere il titolo di questo quadro con Yildiz e Dybala protagonisti dopo-Roma. Due artisti a confronto, con la Joya che si è congratulata per la prestazione del turco e per il 10 sulla maglia. Quel numero che l’argentino ha portato sulla schiena e che ha onorato a suon di magie. Le stesse che ora ibianconeri si aspettano da Kenan, che in questo inizio di stagione non ha ancora segnato, ma ha messo a segno tante belle giocate. Gesti tecnici che valgono la divisa che indossa. Dybala incorona Yildiz “Forse è un eccesso di responsabilità, potrebbe risentirne”, questi alcuni messaggi dopo la consegna della 10 a Yildiz. Pochi, ma ci sono stati. Ha risposto sul campo, dimostrando di avere i colpi di chi lo ha preceduto, come Dybala.