Salerno al via da oggi i voli Volotea per Verona e Catania

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutirafforza la sua presenza ae, dopo aver inaugurato l’avvio delle attività del nuovo aeroporto con i collegamenti estivi per Nantes e Cagliari, annuncia peril debutto di due nuovi: ile il, entrambi disponibili per tutto il periodo invernale con frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì. “Siamo davvero felici di annunciare l’avvio delle nuove rotte daverso due splendide città italiane,, mete perfette per un break, sia di un solo week end o vere e proprie vacanze – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di– Oltre a riconfermare l’importanza che il-Costa d’Amalfi ricopre nei nostri piani di sviluppo, l’avvio dei nuovirispecchia l’attenzione dinel proporre a tutti i passeggeri campani sempre nuove opzioni di viaggio.