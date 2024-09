Roma ora è ufficiale | Smalling e Joao Costa lasciano il club per l’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Laha resola cessione di Chrisall’Al Fayha, a titolo definitivo. Il difensore inglese lascia così ilgiallorosso, per cui ha giocano a partire dall’estate del 2019. “Ilaugura a Chris i migliori auguri per il suo futuro“, si legge nella notadella società. “25 maggio 2022 – Che notte magica! Sollevare un trofeo europeo con la maglia della ASe ricevere da voi il riconoscimento di Man of the Match. La parola ‘orgoglio’ non basta a spiegare quello che ho provato“. Inizia così il lungo messaggio di, che sui social saluta lae i suoi tifosi: “Il rumore e la passione trasmessa dai tifosi quella notte sono stati indescrivibili. Sono convinto che non ci sia al mondo un’altra tifoseria in grado di eguagliare quell’energia.