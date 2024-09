Noemi Bocchi compie gli anni la sorpresa inaspettata dalla figli di Totti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024) La vita di, tra yacht e serate esclusive, potrebbe sembrare un perfetto copione da romanzo. Eppure, a sorprendere di più non sono stati i lustrini e i brindisi, ma un semplice bigliettino che ha fatto scoppiare in lacrime anche i cuori più duri. Il 31 agosto, la flower designer ha spento 36 candeline in grande stile, su uno yacht organizzato dal suo compagno, Francesco. Tra gli invitati, c’erano amici stretti e la famiglia, inclusa Isabela dell’ex calciatore e Ilary Blasi. E proprio questa bambina, che ha vissuto sotto i riflettori la separazione dei genitori, ha reso l’evento indimenticabile con un gesto che ha colpito tutti nel profondo. L’abbraccio di una nuova famiglia Mentre la festa si animava tra risate e champagne, è stata la piccola Isabel a portare un tocco di autenticità che pochi avrebbero potuto prevedere.