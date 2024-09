L’estate dei rimborsi aerei | Problemi in aumento del 20%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il cielo è sempre meno azzurro. Vuoi per l’del traffico aereo, vuoi pernera deida parte delle compagnie, i cittadini che scelgono di viaggiare volando non hanno così tanto da sorridere. Soprattutto se gli inconvenienti, sempre dietro l’angolo, si verificano in estate, periodo di ferie e vacanze. Che sia un negato imbarco, un volo cancellato o un ritardo prolungato si aprirà la partita burocratica per i risarcimenti. Basta dire che ammonta a 62 milioni la cifra stimata richiedibile da parte dei viaggiatori alle compagnie aeree per i disservizi avvenuti nei soli mesi di giugno, luglio e agosto. A fare i conti, con un report ad hoc per Quotidiano nazionale, è ItaliaRimborso, claim company che ogni giorno riceve decine e decine di reclami da parte dei passeggeri italiani.