Intel licenziamento per 17mila dipendenti | azioni in rialzo in vista della cura shock

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il maxi-piano di licenziamenti inè sempre più vicino: il colosso tech americano è a un bivio, licenziare o soccombere. L’azienda di Santa Clara affronta da tempo una crisi legata a una concorrenza sempre più pugnace. Ma non solo:non è riuscita a cavalcare l’onda del nascente business legato all’ligenza artificiale e ora ne sta pagando il prezzo. Prezzo che verrà riversato sui circa 17.000che verranno licenziati a breve. Laper i conti aziendali verrà discussa nel cda previsto per metà settembre. I piani strategici per i tagli sono stati affidati a Goldman Sachs e Morgan Stanley, secondo alcune indiscrezioni. E con l’avvicinarsi dell’imminente cda, dopo mesi di caduta libera, ledihanno segnato un rimbalzo. Licenziamenti intaglierà oltre il 15%forza lavoro pari, come detto, a 17.000 addetti.