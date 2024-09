Cody Rhodes | La sfida per essere il volto della Compagnia con Reigns? Non mi spaventa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 2 settembre 2024) Al termine di Bash in Berlin c’è stata la classifica conferenza stampa di fine evento,che questa volta ha preso il posto di Triple H come personalità maggiore, ha risposto ha svariate domande, tra cui una proprio sull’assenza di Hunter e un’altra su con il fatto del raggiungimento dello status di uomo immagine non gli faccia paura una possibile “battaglia” contro chi è ormai da anni il: Roman. “Sarà unaper me come per la WWE” Un giornalistaGorilla Position ha domandato a: se dopo aver aperto i due ultimi show europei e con il ritorno di Roman in WWE, non senta la sua posizione nella card in bilico e se non si senta pronto per un’altracon, stavolta riguardo peròl’uomo immagineper via di insicurezze e preoccupazioni.