Avellino-Giugliano le probabili formazioni

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ l’esordio casalingo per l’. Al Partenio-Lombardi arriva la “bestia nera”. La squadra di Michele Pazienza è reduce dalla sconfitta alla prima di campionato contro l’AZ Picerno. Una sconfitta pesante che ha trasformato l’ottimismo dell’inizio di stagione in una tormenta di critiche. Il trainer di San Severo dovrà rinunciare ad Alessio Tribuzzi e Marco Toscano alle prese con i rispettivi infortuni. Non al top Cosimo Patierno, gli esami strumentali hanno evidenziato un’infiammazione. Regolarmente a disposizione dopo la squalifica Marco Armellino e Luca Palmiero, presente anche Patrick Ernici ultimo arrivato nello scambio con il Taranto per Lores Nacho Varela. In chiave formazione, Pazienza confermerà il 3-5-2 con qualche novità negli interpreti.