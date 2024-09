Amo il mestiere Ma più trasparenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Amo tantissimo questo. Se non fosse così avrei già gettato la spugna". Katia Giannotta, 52 anni, è tra “Gli idonei legati dal merito - Gli invisibili“ dell’ultimo concorso Pnrr per l’assunzione di insegnanti a tempo indeterminato. Da quanti anni insegna? "Da sei. Fino a giugno ho insegnato Lettere in una scuola media di Cinisello Balsamo, in un quartiere periferico. Per me è stata una scelta di vita: credo che è proprio nei quartieri più difficili che la scuola può fare la differenza e lo penso ancora, anche se poi veniamo trattati così". Come? "Ho superato l’ultimo concorso con un buon punteggio. Ma non basta, dovrei rifare tutto daccapo. E c’è chi è nella mia situazione con 15 anni di scuola alle spalle e ha preso pure 100.