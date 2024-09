The Family 2 le trame della settimana dal 9 al 13 settembre

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 1 settembre 2024) The2, ep. 6 Cihan uccide Tolga con la complicità di Ilyas e la figlia di questo, Serap. Nel frattempo, Aslan decide di lasciare libera Devin e di divorziare, ma mentre stanno per tornare a Istambul, Çagri lo informa che hanno ritrovato il corpo di Tolga e che arresteranno Leyla per questo omicidio. Yagmur viene rilasciata dalla polizia, ma quando Ekrem va a prenderla, gli dice di sparire dalla sua vita. The2, ep. 7 Dalla prigione, Leyla implora Devin di prendersi cura dei suoi figli finchè lei non tornerà libera, dal momento che si dichiara innocente. Devin si presenta alla villa e davanti a una folla di giornalisti smentisce il divorzio con Aslan. The2, ep. 8 Per salvare il porto, Aslan prova a convincere la zia Nedret ad entrare in società, ma deve vincere le resistenze di Hülya e Ibrahim.