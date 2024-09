Randi Ingerman plagiata dalla sua legale | Ho passato momenti terribili

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 1 settembre 2024) Una malattia invalidante, la depressione e una truffa da parte dellaalla quale aveva affidato tutta la sua vita:ha raccontato al Giornale l’incredibile vicenda giudiziaria che l’ha vista suo malgrado coinvolta. L’avvocata Serena Grassi avrebbe falsificato una sentenza del Tribunale, causandole un danno di centinaia di migliaia di euro., la malattia e lache si è approfittata di lei “Ho”: cosìracconta gli ultimi anni della sua vita, tra depressione, malattia e unache si è approfittata della sua condizione di fragilità per truffarla. Lo ha raccontato ai microfoni del Giornale, dove ha spiegato di essersi rivolta allo studiodell’avvocato Zappa quando non lavorava e non aveva gdisponibilità economiche.