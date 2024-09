Pensioni verso Quota 41 Light | come funziona la nuova riforma

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 1 settembre 2024) Continua il dibattito all’interno della maggioranza per trovare i fondi per finanziare maggiore flessibilità in uscita per le. Le regole europee costringeranno l’Italia a presentare un piano di rientro dal suo debito, che sfiora ormai i 3mila miliardi, e questo ha frenato le possibilità di unadel sistema previdenziale che superi la legge Fornero. La Lega continua però a spingere per introdurre una versione del suo progetto,41, che almeno per il prossimo anno dia un’opzione in più in uscita ai lavoratori, seppur con un netto taglio dell’assegnostico e una serie di altre limitazioni alla sua estensione.41 Ligth in manovra:laNel vertice di maggioranza dello scorso venerdì, stando a quanto emerge dalle indiscrezioni trapelate, non ci sarebbe stato spazio per parlare di unadelle