Padel | Marco Cassetta punta in alto con il Premier Padel

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) Una vittoria nel FIP Rise Box to Box in coppia con lo spagnolo Montiel. Un successo, certamente importante, che ha regalato tanta consapevolezza al nostroche vorrebbe, adesso, spostare l’asticella più inall’interno del circuito sportivo della pagaia. Il ragazzo ha recentemente dichiarato, infatti, di voler vincere qualche partita nei tabelloni principali del prestigiosovuole di più: “Puntiamo a vincere qualcosina nel” “È stato un torneo super positivo, sotto ogni aspetto, compresa l’organizzazione che è stata una delle migliori che io abbia mai visto per un torneo del circuito FIP – ha affermatodopo la vittoria –.