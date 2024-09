Maria Pia Ammirati a Venezia | Dai dati le donne vedono più tv e serialità Sono protagoniste delle fiction anche come registe e sceneggiatrici

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 1 settembre 2024)Piaè una degli ospiti dell’81esima Mostra del Cinema di. La direttrice di Raiha ricevuto un premio per il suo impegno nel lanciare messaggi sociali al grande pubblico. Scopriamo insieme cosa ha risposto ai nostri microfoni sul suo lavoro e le serie che andranno in onda in autunno sulla rete pubblica. Intervista alla direttrice di RaiPia” Scrittrice, giornalista e dirigente tv.Piaè stata nominata a novembre 2020 Direttore della Direzione Rai. Aha ricevuto un riconoscimento per la prima edizione di “Women for Women against Violence – Camomilla Cinema Award”. Il premio è ideato e organizzato dall’Associazione Consorzio Umanitas, presieduta da Donatella Gimigliano, e dalla Bix Promotion, ed è dedicato al mondo cinematografico.