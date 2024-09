LIVE Moto2 GP Aragon 2024 in DIRETTA | vince Dixon torna sul podio Arbolino Ogura si avvicina a -12 da Garcia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Incredibile pasticcio Italtrans, con Roberts che cade nel tentativo di rispondere all’attacco del suo compagno di squadra Ramirez perdendo punti pesantissimi in chiave Mondiale. Jakeil GP d’con una prestazione maiuscola. 2° un grande Tony, 3° il rookie Deniz Oncu che conquista il primoin. Ultimo giro.lo comincia con un secondo pieno di vantaggio su, che dovrà dunque accontentarsi della piazza d’onore. Terzo posto al sicuro per Deniz Oncu davanti a Lopez. -2non molla, ma adesso sono 8 i decimi da recuperare sunegli ultimi due giri. Bagarre tra Ramirez e Roberts per la settima posizione.