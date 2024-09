Kevin Owens | Mi piacerebbe festeggiare un anniversario speciale con John Cena

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 1 settembre 2024)ha avuto e sta attualmente avendo una carriera brillante in WWE, iniziata a NXT nel lontano 2014, dove ottenne sin da subito risultati mozzafiato, riuscendo a vincere l’NXT Championship un anno dopo il debutto e ad essere promosso nei roster principali della federazione in pochissimo tempo. Nel 2015 partecipò alla sfida aperta lanciata daper il titolo degli Stati Uniti; successivamente lo sfidò e vinse l’incontro, lasciando tutti a bocca aperta. Durante una recente intervista rilasciata al Daily Mail,ha espresso il desiderio di tornare a sfidaredurante il suo tour d’addio, dando anche suggerimenti riguardanti la data di questo ipotetico incontro: “Voglio dirlo chiaramente: ho notato che il 31 maggio 2025, che sarebbe il 10°del nostro incontro, cade proprio di sabato, una data perfetta per un evento o magari un PPV WWE.