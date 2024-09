Assegno di mantenimento negato se manca questo requisito | la sentenza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 1 settembre 2024) I più recenti dati Istat indicano che il matrimonio non è più considerata quell’unione fondamentale per la famiglia e per la vita di coppia, come è stato invece negli scorsi decenni. Oggi, come certificato dall’istituto di statistica nella sua indagine (dicembre 2023) relativa a matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, l’andamento degli sposalizi nel nostro paese è infatti oscillante e, alla leggera ripresa nel 2022, è seguita una nuova riduzione lo scorso anno. Ci sono poi le coppie sposate che, dopo qualche mese di rapporto matrimoniale, decidono di interrompere il legame. Aspetti caratteriali incompatibili, progetti di vita diversi, infedeltà o scarsa comunicazione sono solo alcune delle cause alla base della separazione e, proprio in queste circostanze, entra in gioco il fattore economico rappresentato dall’di