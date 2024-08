Violenza di genere tra Napoli e provincia 964 casi in 8 mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) In otto, da gennaio ad agosto, tra, sono stati 964 gli uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti ai danni delle donne: i carabinieri hanno eseguito in questo lasso di tempo 267 arresti in flagranza e 697 denunce a piede libero. In media si sono verificati 4ogni giorno, 120 al mese. Sono dati che destano preoccupazione quelli resi dal comandole dei carabinieri di, frutto del contrasto al triste fenomeno delladiche ha riguardato quattro procure:, Torre Annunziata,Nord e Nola. Grazie alla legge varata nel dicembre 2023 un nuovo strumento, l'arresto in differita, ha consentito ai militari di bloccare dieci indagati basandosi sulle prove (video, foto, chat e localizzazioni gps) fornite entro 48 ore dalle vittime delle violenze.