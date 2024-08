Parco eolico a Fiumicino | Parere negativo per incompatibilità paesaggistica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – L’Amministrazione comunale dicomunica di aver ricevuto i dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la notifica di procedibilità dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al “Progetto per la realizzazione di un nuovo. Il progetto prevede l’installazione di 7 aerogeneratori nel territorio comunale. Sono state attivati gli uffici competenti per eseguire un’istruttoria tecnica finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni di procedibilità dell’istanza. A seguito delle prime verifiche effettuate, è emerso che il progetto risulta essere incompatibile con il contesto di pregio paesaggistico delle aree agricole in cui si prevede l’installazione delle pale eoliche.