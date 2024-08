Novak Djokovic | Sinner è il favorito agli US Open ma chiunque può vincere Giocato il tennis peggiore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)è stato clamorosamente eliminato al terzo turno degli US, ultimo Slam della stagionetica in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il fuoriclasse serbo è stato battuto dall’australiano Alexei Popyrin in quattro set e ha dunque dovuto dire addio ai sogni di gloria nella Grande Mela, tra l’altro chiudendo l’annata agonistica senza imporsi in uno Slam (Jannikaveva fatto festaAustralian, Carlos Alcaraz si era imposto al Roland Garros e a Wimbledon).