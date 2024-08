L’omaggio all’operaio morto Una targa a San Cristoforo per ricordare Raffaele Ielpo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Il 13 gennaio 2020 il 42enne, operaio caposquadra, stava lavorando nel cantiere della nuova M4, a 18 metri di profondità, per realizzare la stazione San, poco distante da piazza Tirana. Morì travolto da alcuni blocchi di terra e di pietre molto pesanti, che si staccarono dalla volta schiacciandogli il torace. Una fine terribile.è stato l’unica vittima durante il cantiere della M4 e il Comune, che entro un mese inaugurerà l’ultimo tratto della nuova linea metropolitana, quello che va da San Babila al capolinea ovest a San, ha deciso di non dimenticare lo sfortunato operaio. Certo, da subito il sindaco Giuseppe Sala, a nome dell’amministrazione, ha espresso dolore e vicinanza alla famiglia per il tragico incidente, ricordando la gravità della piaga delle morti sul lavoro. Masarà ricordato con un atto ancor più concreto.