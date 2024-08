LIVE – Napoli-Parma 0-1 19? Bonny | ospiti in dieci uomini espulso Suzuki!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) 85? – Kvara calcia la punizione da lontano, palla abbondantemente fuori. 81? – Ilprova a spingere sfruttando l’uomo in più, si chiude bene il. 78? – Cambio: in campo anche Simeone, dentro Mazzocchi. 77? – Ilha esaurito i cambi, tra i pali ci va Del Prato. 75? –! Intervento folle del portiere che rovina fuori dall’area su David Neres in netto anticipo. L’arbitro estrae il giallo, l’estremo difensore era già ammonito ed è costretto a lasciare il campo! 72? – Si riprende a giocare. 70? – Cooling break: si fermano le squadre. 69? – Cambio: dentro David Neres, fuori Politano.