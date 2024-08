La rivoluzione del 2014 Fine dell’era Montezemolo Più ricchezza zero titoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Monza. Dieci anni fa. Ladi una epoca per la Ferrari. Nel bene e nel male. Un cambio di fase. Un passaggio forse obbligato. Di sicuro, una svolta. Dopo la quale, nulla sarebbe stato più come prima, per il Cavallino. Monza. L’ultimo gran premio di formula uno vissuto nei panni di presidente delle Rosse da Luca Cordero di. Una delusione fragorosa: nonostante la presenza al volante di due campioni del mondo come Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, la Ferrari rimediò una colossale figuraccia. Quello fu il pretesto cui si aggrappò Sergio Marchionne, allora amministratore delegato di Fiat Chrysler, per innescare unache veniva da lontano. Marchionne, su input degli azionisti, intesi come Agnelli Elkann, voleva voltare pagina. Voleva quotare la Ferrari in Borsa. Soprattutto, sognava per se stesso la poltronissima di presidente a Maranello.