Inter-Atalanta analizzata IN tre punti | Real Gasp annientato | Ep 3

(Di sabato 31 agosto 2024)vale come prima grande prova di forza della squadra di Inzaghi in Seire A. Una vittoria per 4-0 che spiazza ancheerini. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito il terzo episodio MILANO – Seconda vittoria stagionale per l’di Simone Inzaghi, che a San Siro mantiene la porta inviolata e raddoppia il bottino di reti. Un poker che vale momentaneamente la vetta in Serie A insieme al Torino a quota 7. Analizziamo(4-0) di Serie A in tre. Formazione-tipo: Lautaro Martinez più altri dieci 1. PREPARAZIONE – L’prepara la partita senza dare particolare importanza all’avversario. Ed è questo il primo segnale di forza. Nessun trattamento “speciale” per l’di Gian Pieroerini, Inzaghi schiera la sua formazione-tipo.