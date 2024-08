Denise Pipitone sono 20 anni dalla scomparsa L’avvocato | È stata rapita Riapertura delle indagini? Punto al buon senso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Mazara del Vallo (Trapani), 31 agosto 2024 - Alle 11:45 del 1 settembre 2004, che non ha ancora 4, sparisce a Mazara del Vallo (Trapani) e diventa uno dei grandi misteri italiani. Vent’dopo la mamma Piera Maggio ha una certezza: è. Lo ripete senza tentennamenti, non si arrende. Nel frattempo ha sposato Piero Pulizzi, il papà di, è diventata nonna. Ma quel dolore resta il centro della sua vita, “non mi manchi sempre, solo quando respiro”, le parole che chiudono il libro dedicato alla figlia e uscito trefa. “” Non ha dubbi Giacomo Frazzitta,di Piera Maggio. “Chesiaè dimostrato dagli atti. Parlerei di un ‘procedimento fluido’.