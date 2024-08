Carboni prima vittoria col Marsiglia! In campo a Tolosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Primo sorriso perda giocatore del. L’attaccante in prestito dall’Inter entra nellaper 1-3 dell’OM in casa del, nella terza giornata di Ligue 1. Vale ilto momentaneo a sette punti col Nantes. IL SUCCESSO – Vince ildi Roberto De Zerbi e Valentin, per andare al meglio allasosta per le nazionali. Finisce 1-3 la partita in casa del, con Mason Greenwood protagonista. L’attaccante arrivato dal Manchester United, che sarebbe potuto andare alla Lazio in estate, sblocca il risultato al 16? e si ripete un minuto dopo per una rapidissima doppietta. Al 52? il punteggio è già in cassaforte, quando Charlie Cresswell fa autogol. Solo nel finale il gol della bandiera per i padroni di casa, quando al 90? accorcia Shavy Babicka ma senza che ci sia possibilità di recuperare il risulatto.