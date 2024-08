A tu per tu con AleXa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024)è un vero e proprio uragano. Dal momento in cui mette piede sul palco fino all'ultima nota delle sue esibizioni travolgenti, l'energia che trasmette è incredibilmente coinvolgente. Il suo viaggio, da ballerina a Tulsa, Oklahoma, a emergente star del K-pop, è stato caratterizzato da una grande determinazione, talento e un profondo legame con i suoi fan. Ora, con il lancio del suo nuovo singolo, "Joy of Missing Out,"propone un messaggio inaspettatamente intimo: un inno alla solitudine in un mondo che raramente si ferma."Joy of Missing Out," o "JOMO," come la chiama affettuosamente, è molto più di una semplice canzone—è un'ode ai momenti di tranquillità che spesso trascuriamo. "Io stessa sono un'estroversa, ma sono l'unica nel mio gruppo di amici," confida. "Questa canzone è dedicata a tutti coloro che preferiscono divertirsi da soli piuttosto che perdersi nella folla.