Solo per il suo 40esimo compleanno ma con i tanti soldi lasciati dalla bis nonna | perché la regina Madre ha lasciato 8 milioni al principe Harry

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024)si prepara ad unsolitario ma milionario. Il 15 settembre ilribelle compirà 40 anni ma, con ogni probabilità e soprattutto visti i precedenti, lo farà lontanofamiglia reale e dalle sue radici. Il duca del Sussex potrà però consolarsi con iche la bisgli aveva assegnato al compimento di questo traguardo. Essere “il Minore” può avere i suoi vantaggi, (talvolta), lo sapeva bene lache prima di morire aveva fondato un trust in favore dei suoi nipoti con un occhio di riguardo nei confronti diper “compensare il fatto che non sarebbe diventato mai re”. In fondo William, alla morte del padre, erediterà tutto il patrimonio della corona, mentre il fratello al compimento dei 40 potrà godere di un bottino pari a 8di sterline assegnato dalle ultime volontà dellaElisabetta.