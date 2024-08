Meditava il ritiro ora ha schiantato Alcaraz agli Us Open | chi è Botic van de Zandschulp

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prima del Covid si allenava nel cortile di casa e non si era mai allontanato dalla cittadina olandese di Wageningen, oravan deha compiuto l’impresa più clamorosa degli Us. Elimina Carlosal secondo turno del Grande Slam, in tre set (6-1, 7-5, 6-4). Classico esempio di serata perfetta: una vittoria – ovviamente la più prestigiosa della sua carriera – che arriva solamente qualche mese dopo le dichiarazioni al Roland Garros che tanto avevano fatto pensare a un suo. La partita perfetta controNel corso della sua carriera,aveva sconfitto solo un top 10: ci era riuscito lo scorso anno a Miami contro Casper Ruud. Questa notte è toccato ad, sempre in America. Sul suo percorso potrebbe trovare in semifinale Jannik Sinner, anche se al prossimo turno ci sarà l’insidioso Jack Draper.