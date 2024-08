LIVE Musetti-Nakashima US Open 2024 in DIRETTA | ostacolo durissimo per gli ottavi di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:00 Vince la croata in due set, adesso Dimitrov-Griekspoor e poi l’azzurro. 20:15 E allora, in campo Stearns e Vekic, poi Griekspoor-Dimitrov e poi! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 3° turno degli UStra Lorenzoe Brandon. Partita molto complicata per il redivivo Azzurro, che si è salvato in modo incredibile nel match di primo turno contro Reilly Opelka quando, sotto 5-3 40-0 nel 4° è riuscito ad evitare in modo pazzesco un set decisivo che sarebbe stato al cardiopalma contro il ritrovato big server USA.