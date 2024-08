La diagnosi arriva dal Medioevo le madri soffrivano di celiachia | Non è una malattia moderna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano – Due scheletri, due donne che, all’epoca della loro morte, erano in gravidanza e che probabilmentedi. Una patologia che si affaccerebbe così, per la prima volta, nella Milano altomedievale. È l’ultima indagine del Labanof, il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università Statale di Milano, diretto dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, in prima linea nella risoluzione dei delitti (da Yara Gambirasio a Saman Abbas), nel ridare un volto ai naufraghi del Mediterraneo, ma anche nella ricostruzione della storia della città, insieme al suo team di ricercatori.