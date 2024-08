La Danza Urbana invade la città Inizia Sieni poi la performance MK

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si comincia mercoledì prossimo alle 18 al parco 11 settembre attorno a una Citroen bianca dove Virginioambienta il suo Sleep in the car (foto) incentrato sulle nuove povertà e si finisce domenica sera, dopo un trekking urbano sui luoghi della Resistenza, nell’ex chiesa di San Mattia con ladi Paola Bianchi nato dall’ascolto delle interviste in audiocassetta dei sopravvissuti ai campi di concentramento. Perché quest’anno il festival, spiega il direttore artistico Massimo Carosi, si muove su due filoni: l’analisi del presente e il recupero della memoria. Ventisette appuntamenti, quindici spettacoli, tredici luoghi cittadini coinvolti e molti eventi collaterali costituiscono l’asse di questo festival che 28 anni fa è riuscito a portare per la prima volta in Italia lanei luoghi inconsueti della