Inter-Atalanta 4-0 devastanti! Spicca un dato | le statistiche

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)è terminata per 4-0 a favore della squadra allenata da Simone Inzaghi. Di seguito leche sottolineano la grande prestazioni dei nerazzurri, in particolare per quanto riguarda un. LA PRESTAZIONE – Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, l’di Simone Inzaghi vince e convince sfoderando una grande prestazione contro l’di Giampiero Gasperini. 4-0 il risultato a favore della squadra che ha lo scudetto cucito sul petto. Nel primo tempo i nerazzurri partono forte trovando due reti nei primi 10 minuti: prima grazie a un’autorete di Blerim Djimsiti e poi con un superbo tiro al volo di Nicolò Barella. Nel secondo tempo si assiste all’identico copione visto nella prima frazione, con due reti dei nerazzurri che arrivano nei primi 10 minuti.