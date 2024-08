Il viaggio della protesta | Io precaria da anni E ho vinto due concorsi Coi cartelli a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Claudia Calderoni, 49, mamma,dal 2016. Sarà oggi, alle 11, acon un cartello colorato, su fondo bianco. Ci sarà scritto "2020, i docenti offesi, nauseati, estromessi, ibernati". Lei è una di loro, dopo averdue, ancora in attesa di una cattedra. L’insegnamento il sognosua vita. Con un folto gruppo di colleghi ha fondato il coordinamento ‘Idonei 2020 per il ruolo, gli invisibili’. Sono migliaia, hanno superato un concorso. Ma il posto fisso è un miraggio. Il tam tam su WhatsApp, il passa parola sui social. Così hanno organizzato il sit in davanti all’ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna. Nel mirino la decisione del ministro Giuseppe Valditara di limitare le assunzioni del personale docente a 45mila unità, rispetto agli oltre 64mila posti liberi. Dove insegna? "Nella scuola di San Giuseppe di Comacchio, alla primaria.