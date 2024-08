I talebani vietano loro di parlare in pubblico le donne afghane cantano sui social

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lestanno condividendo video suiin cui, come atto di protesta verso le nuove leggi deiannunciate la scorsa settimana, tra cui una che vieta allediin. La nuova legge richiede, tra le altre cose, che il volto, il corpo e la voce dellesiano “coperti” quando sono fuori casa. In risposta le, sia all’interno che all’esterno dell’Afghanistan, stanno postando suimedia video in cui, come riporta Aljazeera (QUI il link) utilizzando hashtag come “la mia voce non è vietata” e “no ai”. Afghan women had protests in last three years against Taliban regime for their freedom, but education & basic rights.—Despite, the Taliban’s draconian new laws forcing Afghan women to stay silent in public.—Now, Afghan posting videos of themselves singing for freedom. pic.twitter.