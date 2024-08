Giovanni Rana in campo per la danza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Per il quarto anno consecutivo, il pastificiorinnova il suo speciale connubio con OnDance, la Grande Festa dellaideata e diretta da Roberto Bolle e prodotta da Fondazione Roberto Bolle e.t.s. e Artesrl. Grazie alla straordinaria dedizione del ballerino italiano più ammirato nel mondo. Dal 5 all’8 settembre, la piazza di Palazzo Reale si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove andranno in scena workshop, open class, seratenti e talk show. Una vera e propria celebrazione del mondo della, della convivialità nelle sue diverse espressioni. "Sono molto felice – commenta dichiara Roberto Bolle –. È grazie alla visione lungimirante di aziende come questa che ogni anno riusciamo a realizzare progetti e iniziative sempre più importanti, con l’obiettivo di diffondere i valori artistici, culturali e umani che laporta con sé.