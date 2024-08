Domani pomeriggio i funerali di Luca Di Russo | donati cuore polmoni pancreas e fegato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si terranno, 31 agosto 2024, idiDi, il 28enne di Formia tragicamente deceduto nei giorni scorsi a seguito di un drammatico incidente stradale. La data delle esequie è stata posticipata per permettere l’espianto degli organi, una decisione che lo stessoaveva preso in vita, esprimendo la volontà di donare il, i, ile il. L’espianto degli organi L’espianto degli organi è avvenuto presso l’ospedale San Camillo di Roma, doveera stato ricoverato in seguito all’incidente. Dopo quasi 48 ore di agonia, martedì scorso è stata dichiarata la morte cerebrale del giovane. La famiglia, seppur devastata dal dolore, ha comunicato che l’espianto è stato possibile poiché nessuno degli organi era stato danneggiato nel violento impatto tra la moto die un furgone condotto da un macellaio di 58 anni di Formia.